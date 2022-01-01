Главная > Сравнение ноутбуков > HP 17 или XPS 17 9720 (2022) – что лучше выбрать?

HP 17 против Dell XPS 17 9720 (2022)

38 из 100
HP 17
VS
65 из 100
Dell XPS 17 9720 (2022)
HP 17
Dell XPS 17 9720 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 17 и Dell XPS 17 9720 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 17
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 347-473% больше FPS в играх
  • На 474% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15125 vs 2633 баллов
  • Комплектуется на 56 Вт*ч большей батареей (97 и 41 Вт*ч)
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (2.17 и 2.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана
  • Есть подсветка клавиатуры
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 133 против 106 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (929 и 1129 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
HP 17
vs
XPS 17 9720 (2022)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.17 кг
Размеры 414.7 x 272.2 x 24.3 мм 374.4 x 248 x 19.5 мм
Площадь 1129 см2 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.1% ~90.3%
Боковые рамки 15.8 мм 4.1 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 106 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1600 x 900 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
HP 17
300 нит
XPS 17 9720 (2022) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 45 Вт 130 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 2 12
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
HP 17
1269
XPS 17 9720 (2022) +33%
1693
Geekbench 5 (многоядерный)
HP 17
2629
XPS 17 9720 (2022) +304%
10625
Cinebench R23 (одноядерный)
HP 17
1408
XPS 17 9720 (2022) +26%
1777
Cinebench R23 (многоядерный)
HP 17
2633
XPS 17 9720 (2022) +474%
15125

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 60 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 2.67 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 40
Производительность GPU
HP 17
0.84 терафлопс
XPS 17 9720 (2022) +631%
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2666 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Да Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C Нет 4x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Нет Да
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP 17 vs Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. HP 17 vs Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
3. Dell XPS 17 9720 (2022) vs Apple MacBook Pro 16 (2021)
4. Dell XPS 17 9720 (2022) vs Dell XPS 15 9510 (2021)
5. Dell XPS 17 9720 (2022) vs Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
6. Dell XPS 17 9720 (2022) vs Huawei MateBook 16 (2021)
7. Dell XPS 17 9720 (2022) vs Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 17 9720 (2022) и HP 17 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры