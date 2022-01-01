Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1600 x 900 (Non-Touch) 1600 x 900 (Touch) 1920 x 1080 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика Intel UHD Graphics Xe G4 - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP 17 Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 347-473% больше FPS в играх

На 474% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15125 vs 2633 баллов

Комплектуется на 56 Вт*ч большей батареей (97 и 41 Вт*ч)

Немного легче – весит на 130 граммов меньше (2.17 и 2.3 кг)

Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана

Есть подсветка клавиатуры

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 25% более четкий дисплей – 133 против 106 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (929 и 1129 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 2.17 кг Размеры 414.7 x 272.2 x 24.3 мм 374.4 x 248 x 19.5 мм Площадь 1129 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.1% ~90.3% Боковые рамки 15.8 мм 4.1 мм Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 1600 x 900 (Non-Touch) 1600 x 900 (Touch) 1920 x 1080 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 106 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1600 x 900 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость HP 17 300 нит XPS 17 9720 (2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 45 Вт 130 Вт Длина кабеля 1 метр -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт 60 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 2.67 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 40 Производительность GPU HP 17 0.84 терафлопс XPS 17 9720 (2022) +631% 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 2666 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Нет - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Да Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C Нет 4x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Нет Да Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.