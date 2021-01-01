Главная > Сравнение ноутбуков > HP 17 или A7 (AMD 5000 Series) – что лучше выбрать?

HP 17 против Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)

43 из 100
HP 17
VS
70 из 100
Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
HP 17
Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 17 и Gigabyte A7 (AMD 5000 Series) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 17
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.3 и 2.5 кг)
Причины выбрать Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
  • Видеокарта показывает в среднем на 1091-1487% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 440% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13618 vs 2523 баллов
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7.9 Вт*ч большей батареей (48.9 и 41 Вт*ч)
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 127 против 106 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (1038 и 1129 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
HP 17
vs
A7 (AMD 5000 Series)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.5 кг
Ширина 414.7 мм 396 мм
Высота 272.2 мм 262 мм
Толщина 24.3 мм 32.4 мм
Площадь 1129 см2 1038 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.1% ~79.5%
Боковые рамки 15.8 мм 6.5 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 106 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1600 x 900 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
HP 17
300 нит
A7 (AMD 5000 Series)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 230 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
HP 17
1273
A7 (AMD 5000 Series) +26%
1599
Geekbench 5 (многоядерный)
HP 17
2689
A7 (AMD 5000 Series) +215%
8465
Cinebench R23 (одноядерный)
HP 17
1364
A7 (AMD 5000 Series) +8%
1478
Cinebench R23 (многоядерный)
HP 17
2523
A7 (AMD 5000 Series) +440%
13618

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 140 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1310 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1725 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 17.5 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 2.67 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 5120
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
HP 17
0.84 терафлопс
A7 (AMD 5000 Series) +1983%
17.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Да Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Нет Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Acer Aspire 5 (A514-54) vs HP 17
2. MSI Katana GF76 vs Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
3. ASUS TUF Gaming F17 (2021) vs Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
4. Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen) vs A7 (AMD 5000 Series)
5. Gigabyte G7 (2021) vs A7 (AMD 5000 Series)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Gigabyte A7 (AMD 5000 Series) и HP 17 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры