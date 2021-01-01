HP 250 G8 против ASUS ZenBook 13 OLED UM325
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
73
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
27
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
56
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
48
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
78
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP 250 G8
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325
- Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.14 и 1.74 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (67 и 41 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Есть подсветка клавиатуры
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (618 и 866 см2)
- Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.74 кг
|1.14 кг
|Ширина
|358 мм
|304.2 мм
|Высота
|242 мм
|203 мм
|Толщина
|19.9 мм
|13.9 мм
|Площадь
|866 см2
|618 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.5%
|~78.9%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|4.9 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый, Розовый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|150°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|-
|39 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|300:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|53%
|-
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|12 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.55 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
250 G8 +31%
1267
Geekbench 5 (многоядерный)
250 G8 +9%
4184
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|0 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|System Shared
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|640
|448
|Поддержка DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|2666 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Нет
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1