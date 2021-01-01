HP 250 G8 против Dell G5 15 5510
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
73
66
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
46
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
53
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
56
64
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
48
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
78
Оценка NanoReview
46
Ключевые отличия
Причины выбрать HP 250 G8
- Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.74 и 2.44 кг)
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (866 и 974 см2)
Причины выбрать Dell G5 15 5510
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Есть подсветка клавиатуры
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.74 кг
|2.44 кг
|Ширина
|358 мм
|357.2 мм
|Высота
|242 мм
|272.8 мм
|Толщина
|19.9 мм
|24.9 мм
|Площадь
|866 см2
|974 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.5%
|~68.9%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|5.9 мм
|Цвета
|Серий
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|300:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|53%
|-
|Время отклика
|12 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.55 В
|11.4 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|180 / 240 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Нет
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
250 G8 +19%
1267
1063
Geekbench 5 (многоядерный)
250 G8 +4%
4184
4035
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|640
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|2666 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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