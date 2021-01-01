HP 250 G8 против Dell Inspiron 15 3505
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
57
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
30
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
27
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
56
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
48
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
78
Оценка NanoReview
43
Ключевые отличия
Причины выбрать HP 250 G8
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Легче – весит на 220 граммов меньше (1.74 и 1.96 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 31-42% больше FPS в играх
- На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2525 vs 1982 баллов
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3505
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Есть подсветка клавиатуры
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.74 кг
|1.96 кг
|Ширина
|358 мм
|249 мм
|Высота
|242 мм
|363.9 мм
|Толщина
|19.9 мм
|18-19.8 мм
|Площадь
|866 см2
|906 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.5%
|~74.1%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|-48.2 мм
|Цвета
|Серий
|Белый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|300:1
|400:1
|Цветовой охват sRGB
|53%
|-
|Время отклика
|12 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.55 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|3.5 ГГц
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|4
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Radeon RX Vega 3
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
250 G8 +84%
1245
678
Geekbench 5 (многоядерный)
250 G8 +30%
2522
1936
Cinebench R23 (одноядерный)
250 G8 +66%
1365
823
Cinebench R23 (многоядерный)
250 G8 +27%
2525
1982
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|0.54 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|2.67 Гбит/с
|2.4 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|192
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|2666 МГц
|2400 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (2x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v5
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Нет
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Нет
|Да
|Размер
|-
|10.4 x 6.4 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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