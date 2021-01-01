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HP 250 G8 против Dell Inspiron 15 3511

42 из 100
HP 250 G8
VS
40 из 100
Dell Inspiron 15 3511
HP 250 G8
Dell Inspiron 15 3511
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 41 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 250 G8 и Dell Inspiron 15 3511 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 250 G8
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3511
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Есть подсветка клавиатуры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
250 G8
vs
Inspiron 15 3511

Корпус

Вес 1.74 кг 1.73 кг
Ширина 358 мм 358.5 мм
Высота 242 мм 235.5 мм
Толщина 19.9 мм 17.5-18.9 мм
Площадь 866 см2 844 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.5% ~79.5%
Боковые рамки 6.3 мм 6.6 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 300:1 400:1
Цветовой охват sRGB 53% -
Время отклика 12 мс 25 мс
Максимальная яркость
250 G8 +14%
250 нит
Inspiron 15 3511
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 6 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
250 G8 +15%
1245
Inspiron 15 3511
1080
Geekbench 5 (многоядерный)
250 G8 +9%
2522
Inspiron 15 3511
2322
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 2.67 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
250 G8
0.84 терафлопс
Inspiron 15 3511
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (2x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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