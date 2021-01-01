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HP 250 G8 против Dell Inspiron 15 5510

49 из 100
HP 250 G8
VS
42 из 100
Dell Inspiron 15 5510
HP 250 G8
Dell Inspiron 15 5510
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 41 Вт*ч
Процессор Intel Core i5 1135G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 250 G8 и Dell Inspiron 15 5510 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 250 G8
  • Видеокарта показывает в среднем на 149-203% больше FPS в играх
  • На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2000 vs 1283 баллов
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.63 и 1.74 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч)
  • Есть подсветка клавиатуры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
250 G8
vs
Inspiron 15 5510

Корпус

Вес 1.74 кг 1.63 кг
Ширина 358 мм 356 мм
Высота 242 мм 228.9 мм
Толщина 19.9 мм 17.9 мм
Площадь 866 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.5% ~82.4%
Боковые рамки 6.3 мм 5.3 мм
Цвета Серий Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 300:1 -
Цветовой охват sRGB 53% -
Время отклика 12 мс -
Максимальная яркость
250 G8
250 нит
Inspiron 15 5510
н/д

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 0 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Нет Да
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 620
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
250 G8 +46%
1267
Inspiron 15 5510
870
Geekbench 5 (многоядерный)
250 G8 +54%
4184
Inspiron 15 5510
2721
Cinebench R20 (одноядерный)
250 G8 +24%
510
Inspiron 15 5510
412
Cinebench R20 (многоядерный)
250 G8 +56%
2000
Inspiron 15 5510
1283

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1000 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.38 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640 192
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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