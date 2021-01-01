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HP 250 G8 против Dell Inspiron 17 7706

43 из 100
HP 250 G8
VS
56 из 100
Dell Inspiron 17 7706
HP 250 G8
Dell Inspiron 17 7706
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций HP 250 G8 и Dell Inspiron 17 7706 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 250 G8
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.74 и 2.24 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (866 и 1012 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 17 7706
  • Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх
  • На 106% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5189 vs 2525 баллов
  • Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (68 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 178 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
250 G8
vs
Inspiron 17 7706

Корпус

Вес 1.74 кг 2.24 кг
Ширина 358 мм 379.8 мм
Высота 242 мм 266.4 мм
Толщина 19.9 мм 15.2-19.3 мм
Площадь 866 см2 1012 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.5% ~82.8%
Боковые рамки 6.3 мм 6.8 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 178 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 300:1 -
Цветовой охват sRGB 53% 100%
Время отклика 12 мс -
Максимальная яркость
250 G8
250 нит
Inspiron 17 7706 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
250 G8
1245
Inspiron 17 7706 +9%
1360
Geekbench 5 (многоядерный)
250 G8
2522
Inspiron 17 7706 +78%
4494
Cinebench R23 (одноядерный)
250 G8
1365
Inspiron 17 7706 +1%
1379
Cinebench R23 (многоядерный)
250 G8
2525
Inspiron 17 7706 +106%
5189

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 2.67 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
250 G8
0.84 терафлопс
Inspiron 17 7706 +124%
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да -
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (2x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Нет Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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