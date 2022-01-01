HP 250 G8 против Dell Vostro 15 3500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
45
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
28
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
24
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
55
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
47
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
80
Оценка NanoReview
39
Ключевые отличия
Причины выбрать HP 250 G8
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Vostro 15 3500
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.74 кг
|1.78 кг
|Размеры
|358 x 242 x 19.9 мм
|363.9 x 249 x 18-19 мм
|Площадь
|866 см2
|906 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.5%
|~74.1%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|9.3 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|300:1
|400:1
|Цветовой охват sRGB
|53%
|-
|Время отклика
|12 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.55 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|4:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 / 65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|3.5 ГГц
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|4
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
250 G8 +16%
1232
1058
Geekbench 5 (многоядерный)
250 G8 +17%
2528
2163
Cinebench R23 (одноядерный)
1365
Cinebench R23 (многоядерный)
2525
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|25 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1531 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1594 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|1.22 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR5
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|2.67 Гбит/с
|~7 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|2666 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (2x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v5
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Нет
|Нет
|Размер
|-
|10.4 x 7.9 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
4 (100%)
Всего проголосовало: 4