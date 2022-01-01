Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP 250 G8 Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит Причины выбрать Dell Vostro 15 3500 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.74 кг 1.78 кг Размеры 358 x 242 x 19.9 мм 363.9 x 249 x 18-19 мм Площадь 866 см2 906 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.5% ~74.1% Боковые рамки 6.3 мм 9.3 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 300:1 400:1 Цветовой охват sRGB 53% - Время отклика 12 мс 35 мс Максимальная яркость 250 G8 +14% 250 нит Vostro 15 3500 220 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 42 Вт*ч Напряжение 11.55 В 11.4 В Время полной зарядки - 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля 1 метр -

Процессор Модель CPU Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.5 ГГц Ядер 2 2 Потоков 4 4 L3-кэш 6 МБ 4 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 250 G8 +16% 1232 Vostro 15 3500 1058 Geekbench 5 (многоядерный) 250 G8 +17% 2528 Vostro 15 3500 2163 Cinebench R23 (одноядерный) 250 G8 1365 Vostro 15 3500 н/д Cinebench R23 (многоядерный) 250 G8 2525 Vostro 15 3500 н/д

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 GeForce MX330 2GB TGP 15 Вт 25 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 1531 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1594 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 1.22 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR5 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 2.67 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 384 384 Блоки текстурирования (TMUs) 24 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 16 Производительность GPU 250 G8 0.84 терафлопс Vostro 15 3500 +45% 1.22 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 2666 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (2x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Нет Нет Тачпад Размер - 10.4 x 7.9 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.