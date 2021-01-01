Главная > Сравнение ноутбуков > 250 G8 или XPS 15 9500 – что лучше выбрать?

HP 250 G8 против Dell XPS 15 9500

45 из 100
HP 250 G8
VS
60 из 100
Dell XPS 15 9500
HP 250 G8
Dell XPS 15 9500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 41 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 250 G8 и Dell XPS 15 9500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 250 G8
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
  • Видеокарта показывает в среднем на 144-197% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 120% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2113 vs 961 баллов
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Есть подсветка клавиатуры
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (791 и 866 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
250 G8
vs
XPS 15 9500

Корпус

Вес 1.74 кг 1.83 кг
Ширина 358 мм 344 мм
Высота 242 мм 230 мм
Толщина 19.9 мм 18 мм
Площадь 866 см2 791 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.5% ~89.2%
Боковые рамки 6.3 мм 4 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 5000 об/мин
Уровень шума - 46 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 300:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 53% 100%
Охват Adobe RGB - 89.5%
Охват DCI-P3 - 94%
Время отклика 12 мс 43 мс
Максимальная яркость
250 G8
250 нит
XPS 15 9500 +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 45 Вт 90 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства - 481 грамм

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x5W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость - 84.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.1
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
250 G8 +7%
1285
XPS 15 9500
1205
Geekbench 5 (многоядерный)
250 G8
2384
XPS 15 9500 +85%
4399
Cinebench R20 (одноядерный)
250 G8 +11%
504
XPS 15 9500
455
Cinebench R20 (многоядерный)
250 G8
961
XPS 15 9500 +120%
2113

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 55 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1485 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Частота памяти 2666 МГц 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 384 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP 15 (2021) vs HP 250 G8
2. HP ProBook 450 G8 vs HP 250 G8
3. Apple MacBook Pro 16 (2019) vs Dell XPS 15 9500
4. Dell XPS 17 9700 vs Dell XPS 15 9500
5. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) vs Dell XPS 15 9500
6. Dell XPS 13 9310 vs Dell XPS 15 9500
7. Razer Blade 15 Base Edition (2021) vs Dell XPS 15 9500

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 15 9500 и HP 250 G8 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях