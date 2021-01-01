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HP 250 G8 против HP 17

43 из 100
HP 250 G8
VS
43 из 100
HP 17
HP 250 G8
HP 17
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 250 G8 и HP 17 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
250 G8
57
HP 17
59
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
250 G8
30
HP 17
31
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
250 G8
27
HP 17
21
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
250 G8
56
HP 17
58
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
250 G8
48
HP 17
59
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
250 G8
78
HP 17
60
Оценка NanoReview
250 G8
43
HP 17
43

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 250 G8
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.74 и 2.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (866 и 1129 см2)
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 141 против 106 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP 17
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
250 G8
vs
HP 17

Корпус

Вес 1.74 кг 2.3 кг
Ширина 358 мм 414.7 мм
Высота 242 мм 272.2 мм
Толщина 19.9 мм 24.3 мм
Площадь 866 см2 1129 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.5% ~73.1%
Боковые рамки 6.3 мм 15.8 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 106 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1600 x 900 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 300:1 -
Цветовой охват sRGB 53% -
Время отклика 12 мс -
Максимальная яркость
250 G8
250 нит
HP 17 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
250 G8
1245
HP 17 +4%
1299
Geekbench 5 (многоядерный)
250 G8
2522
HP 17 +4%
2631
Cinebench R23 (одноядерный)
250 G8
1365
HP 17 +3%
1408
Cinebench R23 (многоядерный)
250 G8
2525
HP 17 +4%
2633

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 2.67 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
250 G8
0.84 терафлопс
HP 17
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (2x) -
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Да
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Нет Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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