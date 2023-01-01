Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Dragonfly Pro Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12727 vs 8348 баллов

На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12727 vs 8348 баллов Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 6.4 Вт*ч большей батареей (64.6 и 58.2 Вт*ч)

Комплектуется на 6.4 Вт*ч большей батареей (64.6 и 58.2 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг)

Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг) Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (646 и 702 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.4 кг Размеры 314.7 x 223 x 18.29 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 702 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81% ~79.4% Боковые рамки 6.6 мм 8.8 мм Цвета Белый, Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 1 Уровень шума 40.3 дБ 49 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1638:1 1658:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 77.4% 87.9% Охват DCI-P3 76.6% 98.8% Время отклика 50 мс 35 мс Максимальная яркость Dragonfly Pro 400 нит MacBook Pro 13 (M2, 2022) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 64.6 Вт*ч 58.2 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 96 Вт 67 Вт Вес зарядного устройства 278 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon 680M Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 2000 МГц 500 МГц Boost частота GPU 2400 МГц 1456 МГц FLOPS 3.686 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 768 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Dragonfly Pro +23% 3.686 терафлопс MacBook Pro 13 (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ - Частота 6400 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 80.2 дБ 81.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 8.0 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.