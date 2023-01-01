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HP Dragonfly Pro против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)

60 из 100
HP Dragonfly Pro
VS
57 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
HP Dragonfly Pro
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
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Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Dragonfly Pro и Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Dragonfly Pro
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12727 vs 8348 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6.4 Вт*ч большей батареей (64.6 и 58.2 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг)
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (646 и 702 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Dragonfly Pro
vs
MacBook Pro 13 (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.4 кг
Размеры 314.7 x 223 x 18.29 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 702 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81% ~79.4%
Боковые рамки 6.6 мм 8.8 мм
Цвета Белый, Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 40.3 дБ 49 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1638:1 1658:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 77.4% 87.9%
Охват DCI-P3 76.6% 98.8%
Время отклика 50 мс 35 мс
Максимальная яркость
Dragonfly Pro
400 нит
MacBook Pro 13 (M2, 2022) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 96 Вт 67 Вт
Вес зарядного устройства 278 граммов 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 27 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц -
Ядер 8 8 (4P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon 680M Apple M2 GPU
Техпроцесс 6 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 2000 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 2400 МГц 1456 МГц
FLOPS 3.686 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 48 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Dragonfly Pro +23%
3.686 терафлопс
MacBook Pro 13 (M2, 2022)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ -
Частота 6400 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 80.2 дБ 81.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 3
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 8.0 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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