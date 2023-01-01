Главная > Сравнение ноутбуков > Dragonfly Pro или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

HP Dragonfly Pro против Apple MacBook Pro 14 (2021)

60 из 100
HP Dragonfly Pro
VS
70 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
HP Dragonfly Pro
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор AMD Ryzen 7 7736U
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Dragonfly Pro и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Dragonfly Pro
  • На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12727 vs 11431 баллов
  • Сенсорный экран
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 5.4 Вт*ч большей батареей (70 и 64.6 Вт*ч)
  • Имеет на 57% более четкий дисплей – 254 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Dragonfly Pro
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.6 кг
Размеры 314.7 x 223 x 18.29 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 702 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81% ~84.6%
Боковые рамки 6.6 мм 3.4 мм
Цвета Белый, Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6241 об/мин
Уровень шума 40.3 дБ 49.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1638:1 48900:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 77.4% -
Охват DCI-P3 76.6% 99.3%
Время отклика 50 мс 49 мс
Максимальная яркость
Dragonfly Pro
400 нит
MacBook Pro 14 (2021) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 96 Вт 67 / 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 278 граммов 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 27 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц -
Ядер 8 10 (8P + 2E)
Потоков 16 10
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon 680M Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 6 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 30 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 2000 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 2400 МГц 1296 МГц
FLOPS 3.686 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 48 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64
Производительность GPU
Dragonfly Pro
3.686 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021) +41%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 6400 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 80.2 дБ 84.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 8.0 см 13.2 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. XPS 13 9315 против Dragonfly Pro
2. Surface Laptop 5 15 против Dragonfly Pro
3. Galaxy Book 3 Pro (14") против Dragonfly Pro
4. Gram Style 14" (2023) против Dragonfly Pro
5. Macbook Air (M1, 2020) против MacBook Pro 14 (2021)
6. MacBook Air (M2, 2022) против MacBook Pro 14 (2021)
7. XPS 13 Plus 9320 против MacBook Pro 14 (2021)
8. MacBook Pro 15 (2019) против MacBook Pro 14 (2021)
9. Surface Laptop 5 15 против MacBook Pro 14 (2021)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 14 (2021) и HP Dragonfly Pro – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры