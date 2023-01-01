Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор AMD Ryzen 7 7736U - Apple M2 Pro Apple M2 Max Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Dragonfly Pro Сенсорный экран

Сенсорный экран Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14249 vs 12727 баллов

На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14249 vs 12727 баллов Комплектуется на 5.4 Вт*ч большей батареей (70 и 64.6 Вт*ч)

Комплектуется на 5.4 Вт*ч большей батареей (70 и 64.6 Вт*ч) Имеет на 57% более четкий дисплей – 254 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 57% более четкий дисплей – 254 против 162 точек на дюйм (PPI) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.6 кг Размеры 314.7 x 223 x 18.29 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 702 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81% ~84.6% Боковые рамки 6.6 мм 3.4 мм Цвета Белый, Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 40.3 дБ 47.5 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3024 x 1964 Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1638:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 77.4% - Охват DCI-P3 76.6% - Время отклика 50 мс - Максимальная яркость Dragonfly Pro 400 нит MacBook Pro 14 (2023) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 64.6 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 96 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 278 граммов 274 / 272 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon 680M Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 15 Вт 35 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 2000 МГц 450 МГц Boost частота GPU 2400 МГц 1398 МГц FLOPS 3.686 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 768 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 48 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76 Производительность GPU Dragonfly Pro 3.686 терафлопс MacBook Pro 14 (2023) +84% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 4.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 80.2 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 12.0 x 8.0 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.