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HP Elite Dragonfly G2 против Apple MacBook Air (Intel, 2020)

57 из 100
HP Elite Dragonfly G2
VS
53 из 100
Apple MacBook Air (Intel, 2020)
HP Elite Dragonfly G2
Apple MacBook Air (Intel, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Elite Dragonfly G2 и Apple MacBook Air (Intel, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Elite Dragonfly G2
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (0.98 и 1.29 кг)
  • На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2418 vs 1506 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 6.2 Вт*ч большей батареей (56.2 и 50 Вт*ч)
  • На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (602 и 646 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Air (Intel, 2020)
  • Имеет на 37% более четкий дисплей – 227 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Elite Dragonfly G2
vs
MacBook Air (Intel, 2020)

Корпус

Вес 0.98 кг 1.29 кг
Размеры 304 x 198 x 16 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Площадь 602 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81% ~79.4%
Боковые рамки 4.8 мм 8.8 мм
Цвета Синий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Скорость куллера - 8100 об/мин
Уровень шума - 45.8 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1300:1
Цветовой охват sRGB - 98.3%
Охват Adobe RGB - 64.2%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Elite Dragonfly G2 +150%
1000 нит
MacBook Air (Intel, 2020)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 6 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Plus Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Elite Dragonfly G2
0.84 терафлопс
MacBook Air (Intel, 2020)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 75.8 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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