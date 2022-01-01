Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Elite Dragonfly G2 Немного легче – весит на 160 граммов меньше (0.98 и 1.14 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит

Сенсорный экран Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325 На 175% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6639 vs 2418 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх

Комплектуется на 10.8 Вт*ч большей батареей (67 и 56.2 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.98 кг 1.14 кг Размеры 304 x 198 x 16 мм 304.2 x 203 x 13.9 мм Площадь 602 см2 618 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81% ~78.9% Боковые рамки 4.8 мм 4.9 мм Цвета Синий Серебристый, Розовый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 7400:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 99.7% Охват DCI-P3 - 99.5% Время отклика - 4 мс Максимальная яркость Elite Dragonfly G2 +150% 1000 нит ZenBook 13 OLED UM325 400 нит

Батарея Ёмкость 56.2 Вт*ч 67 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 216 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 384 448 Блоки текстурирования (TMUs) 24 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 7 Производительность GPU Elite Dragonfly G2 0.84 терафлопс ZenBook 13 OLED UM325 +32% 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (2x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Нет

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 65.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер - 13.0 x 6.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.