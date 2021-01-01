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HP Elite x2 G8 против Apple Macbook Air (M1, 2020)

53 из 100
HP Elite x2 G8
VS
62 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
HP Elite x2 G8
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Elite x2 G8 и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Elite x2 G8
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.17 и 1.29 кг)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Видеокарта показывает в среднем на 116-158% больше FPS в играх
  • На 142% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2122 vs 876 баллов
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 227 против 178 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Elite x2 G8
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.17 кг 1.29 кг
Ширина 290 мм 304.1 мм
Высота 210.6 мм 212.4 мм
Толщина 0.8 мм 16.1 мм
Площадь 611 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~79.4%
Боковые рамки 5 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Пассивное
Испарительная камера Нет Да

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1280 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1069:1
Цветовой охват sRGB - 99.8%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Elite x2 G8
400 нит
Macbook Air (M1, 2020)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 1024
Поддержка DirectX 12 -

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 79.6 дБ
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет

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