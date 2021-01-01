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HP Elite x2 G8 против Dell XPS 13 9310 (2-in-1)

HP Elite x2 G8
VS
Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
HP Elite x2 G8
Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
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Экран 1920 x 1280
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Elite x2 G8 и Dell XPS 13 9310 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Elite x2 G8
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.17 и 1.32 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
Причины выбрать Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (51 и 47 Вт*ч)
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Elite x2 G8
vs
XPS 13 9310 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.17 кг 1.32 кг
Ширина 290 мм 297 мм
Высота 210.6 мм 207 мм
Толщина 0.8 мм 14.3 мм
Площадь 611 см2 615 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~84.7%
Боковые рамки 5 мм 4.2 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1280 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1200:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
Elite x2 G8
400 нит
XPS 13 9310 (2-in-1) +13%
450 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640 384
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

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