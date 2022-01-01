HP Elite x2 G8 против Dell XPS 13 Plus 9320
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
40
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
27
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
44
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
57
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
74
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
100
Оценка NanoReview
47
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Elite x2 G8
- Сенсорный экран
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
- Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (55 и 47 Вт*ч)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.17 кг
|1.23 кг
|Размеры
|290 x 210.6 x 14.2 мм
|295.3 x 199.04 x 15.25 мм
|Площадь
|611 см2
|588 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.4%
|~88.6%
|Боковые рамки
|7.7 мм
|3.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
Дисплей
|Диагональ
|13 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|178 точек на дюйм
|169 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1280 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|-
|2000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.55 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|60 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|2
|12
|Потоков
|4
|16
|L3-кэш
|6 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1159
XPS 13 Plus 9320 +28%
1485
Geekbench 5 (многоядерный)
2357
XPS 13 Plus 9320 +186%
6740
Cinebench R23 (одноядерный)
1272
Cinebench R23 (многоядерный)
2399
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|-
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|-
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC1319D
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|2x2W, 2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|3
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Нет
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|11.2 x 6.4 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1