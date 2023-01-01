Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (1000 nits) 1920 x 1200 Батарея 42.7 Вт*ч - 54 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP EliteBook 630 G10 Легче – весит на 360 граммов меньше (1.22 и 1.58 кг)

Легче – весит на 360 граммов меньше (1.22 и 1.58 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (640 и 711 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 14 7430 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 11.3 Вт*ч большей батареей (54 и 42.7 Вт*ч)

Комплектуется на 11.3 Вт*ч большей батареей (54 и 42.7 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 37% более четкий дисплей – 162 против 118 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.22 кг 1.58 кг Размеры 306.9 x 208.4 x 15.9 мм 314 x 226.56 x 15.54-18.55 мм Площадь 640 см2 711 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~79.9% Боковые рамки 10.2 мм 6.3 мм Цвета Серебристый Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (1000 nits) 1920 x 1200 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 118 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Inspiron 14 7430 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 EliteBook 630 G10 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 ~ 10% more screen space Тесты экрана Контрастность - 800:1 Время отклика - 35 мс Максимальная яркость EliteBook 630 G10 250 нит Inspiron 14 7430 250 нит

Батарея Ёмкость 42.7 Вт*ч 54 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение - 15 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 265 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) Intel UHD Graphics (64 EU) TGP 45 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1400 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 512 512 Блоки текстурирования (TMUs) 32 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU EliteBook 630 G10 1.43 терафлопс Inspiron 14 7430 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Опционально Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.