Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (250 nits) 1920 x 1080 (400 nit) 1920 x 1200 Батарея 51 Вт*ч - 54 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP EliteBook 640 G10 Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.41 и 1.58 кг)

Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.41 и 1.58 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell Inspiron 14 7430 Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.41 кг 1.58 кг Размеры 321.81 x 213.86 x 19.81 мм 314 x 226.56 x 15.54-18.55 мм Площадь 688 см2 711 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.5% ~79.9% Боковые рамки 6 мм 6.3 мм Цвета Серебристый Серебристый Материал Пластик Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 (250 nits) 1920 x 1080 (400 nit) 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность - 800:1 Время отклика - 35 мс Максимальная яркость EliteBook 640 G10 250 нит Inspiron 14 7430 250 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 54 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение - 15 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 265 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) Intel UHD Graphics (64 EU) TGP 45 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1400 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR5 LPDDR5 Скорость памяти 4.8 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 512 512 Блоки текстурирования (TMUs) 32 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU EliteBook 640 G10 1.43 терафлопс Inspiron 14 7430 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.