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HP EliteBook 640 G9 против Dell Latitude 5530

53 из 100
HP EliteBook 640 G9
VS
44 из 100
Dell Latitude 5530
HP EliteBook 640 G9
Dell Latitude 5530
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 51 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook 640 G9 и Dell Latitude 5530 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook 640 G9
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.37 и 1.59 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч)
  • На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6065 vs 5415 баллов
  • На 355% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 220 нит
  • Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (689 и 835 см2)
Причины выбрать Dell Latitude 5530
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook 640 G9
vs
Latitude 5530

Корпус

Вес 1.37 кг 1.59 кг
Размеры 321.9 x 213.9 x 19.9 мм 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм
Площадь 689 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~80.4%
Боковые рамки 6 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
EliteBook 640 G9 +355%
1000 нит
Latitude 5530
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.2 В
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 60 / 65 / 90 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 6
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 896
Блоки текстурирования (TMUs) 40 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
EliteBook 640 G9
1.41 терафлопс
Latitude 5530 +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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