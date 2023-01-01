Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (250 nits) 1920 x 1200 (400 nits) 1920 x 1200 (1000 nits) - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP EliteBook 830 G10 На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7361 vs 6603 баллов

На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7361 vs 6603 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (645 и 709 см2) Причины выбрать HP EliteBook 1040 G9 На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит

На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.26 кг 1.18 кг Размеры 299.97 x 214.88 x 19.3 мм 315 x 225 x 17.95-21.2 мм Площадь 645 см2 709 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~80.2% Боковые рамки 6.7 мм 6.8 мм Цвета Серебристый Серебристый Материал Top: Алюминий

Top: Алюминий

Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 (250 nits) 1920 x 1200 (400 nits) 1920 x 1200 (1000 nits) 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Нет Максимальная яркость EliteBook 830 G10 250 нит EliteBook 1040 G9 +300% 1000 нит

Батарея Ёмкость 51.3 Вт*ч 51 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR5 Скорость памяти 4.8 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU EliteBook 830 G10 1.41 терафлопс EliteBook 1040 G9 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.