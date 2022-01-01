Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Батарея 53 Вт*ч - 41 Вт*ч 58 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP EliteBook 830 G8 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (53 и 41 Вт*ч)

На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Dell Latitude 7330 Легче – весит на 300 граммов меньше (0.96 и 1.26 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.26 кг 0.96 кг Размеры 307.6 x 204.5 x 17.8 мм 306.5 x 199.95 x 16.96 мм Площадь 629 см2 613 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.5% ~79.6% Боковые рамки 6.6 мм 6.1 мм Цвета Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 160° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 1 Уровень шума 35.4 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 2962:1 - Цветовой охват sRGB 94.5% 100% Охват Adobe RGB 71.1% - Охват DCI-P3 69.2% - Время отклика 37 мс - Максимальная яркость EliteBook 830 G8 +150% 1000 нит Latitude 7330 400 нит

Батарея Ёмкость 53 Вт*ч 41 Вт*ч 58 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства 310 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц Ядер 4 10 Потоков 8 12 L3-кэш 8 МБ 12 МБ Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) EliteBook 830 G8 1251 Latitude 7330 +11% 1384 Geekbench 5 (многоядерный) EliteBook 830 G8 +18% 4450 Latitude 7330 3773 Cinebench R23 (одноядерный) EliteBook 830 G8 1296 Latitude 7330 н/д Cinebench R23 (многоядерный) EliteBook 830 G8 4822 Latitude 7330 н/д

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU EliteBook 830 G8 1.41 терафлопс Latitude 7330 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 71.9 дБ - Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.0 x 6.3 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.