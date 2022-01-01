Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3024 x 1964 Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP EliteBook 830 G9 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 330 граммов меньше (1.27 и 1.6 кг)

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (645 и 691 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 148-202% больше FPS в играх

На 124% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 5099 баллов

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (70 и 51 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 49% более четкий дисплей – 254 против 170 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 1.6 кг Размеры 300.1 x 214.8 x 19.2 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 645 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~84.6% Боковые рамки 6.8 мм 3.4 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3024 x 1964 Диагональ 13.3 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 48900:1 Цветовой охват sRGB - 99.3% Время отклика - 49 мс Максимальная яркость EliteBook 830 G9 +100% 1000 нит MacBook Pro 14 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 15 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1296 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR5 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 64 Производительность GPU EliteBook 830 G9 1.41 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +269% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 84.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.