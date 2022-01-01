Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U - Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP EliteBook 830 G9 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит Причины выбрать Dell XPS 13 9315 Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.17 и 1.27 кг)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (589 и 645 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 1.17 кг Размеры 300.1 x 214.8 x 19.2 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм Площадь 645 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~88.4% Боковые рамки 6.8 мм 3.4 мм Цвета Серебристый Синий, Бордовый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Диагональ 13.3 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость EliteBook 830 G9 +100% 1000 нит XPS 13 9315 500 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 51 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт Длина кабеля 1 метр -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U Базовая частота 1.3 ГГц 1.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц Ядер 10 10 Потоков 12 12 L3-кэш 12 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) EliteBook 830 G9 1453 XPS 13 9315 н/д Geekbench 5 (многоядерный) EliteBook 830 G9 4024 XPS 13 9315 н/д

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR5 LPDDR5 Скорость памяти 4.8 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU EliteBook 830 G9 1.41 терафлопс XPS 13 9315 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC1319D Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Нет - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.