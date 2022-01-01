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HP EliteBook 830 G9 против Dell XPS 13 9315

52 из 100
HP EliteBook 830 G9
VS
57 из 100
Dell XPS 13 9315
HP EliteBook 830 G9
Dell XPS 13 9315
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook 830 G9 и Dell XPS 13 9315 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook 830 G9
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.17 и 1.27 кг)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (589 и 645 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook 830 G9
vs
XPS 13 9315

Корпус

Вес 1.27 кг 1.17 кг
Размеры 300.1 x 214.8 x 19.2 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм
Площадь 645 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~88.4%
Боковые рамки 6.8 мм 3.4 мм
Цвета Серебристый Синий, Бордовый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
EliteBook 830 G9 +100%
1000 нит
XPS 13 9315
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 10
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR5 LPDDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
EliteBook 830 G9
1.41 терафлопс
XPS 13 9315
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC1319D
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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