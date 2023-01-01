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HP EliteBook 835 G9 против Dell XPS 13 9315

58 из 100
HP EliteBook 835 G9
VS
55 из 100
Dell XPS 13 9315
HP EliteBook 835 G9
Dell XPS 13 9315
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Процессор AMD Ryzen 7 Pro 6850U
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook 835 G9 и Dell XPS 13 9315 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook 835 G9
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх
  • На 77% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9603 vs 5436 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 800 vs 500 нит
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.17 и 1.31 кг)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (589 и 645 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook 835 G9
vs
XPS 13 9315

Корпус

Вес 1.31 кг 1.17 кг
Размеры 300.1 x 214.8 x 19.2 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм
Площадь 645 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~88.4%
Боковые рамки 6.8 мм 3.4 мм
Цвета Серебристый Синий, Бордовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 170° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 37 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 2651:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 72.1% -
Охват DCI-P3 70.7% -
Время отклика 30 мс -
Максимальная яркость
EliteBook 835 G9 +60%
800 нит
XPS 13 9315
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 232 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц 1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 10 (2P + 8E)
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
EliteBook 835 G9 +17%
7380
XPS 13 9315
6323
Cinebench R23 (одноядерный)
EliteBook 835 G9 +10%
1450
XPS 13 9315
1314
Cinebench R23 (многоядерный)
EliteBook 835 G9 +77%
9603
XPS 13 9315
5436
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 2000 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2400 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.686 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR5 LPDDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 640
Блоки текстурирования (TMUs) 48 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
EliteBook 835 G9 +161%
3.686 терафлопс
XPS 13 9315
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC1319D
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 79 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1920 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 10.7 x 7.2 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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