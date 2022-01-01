Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3456 x 2234 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP EliteBook 840 G8 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (1.35 и 2.1 кг)

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (694 и 882 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

На 136% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11873 vs 5041 баллов

Комплектуется на 47 Вт*ч большей батареей (100 и 53 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 62% более четкий дисплей – 254 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.35 кг 2.1 кг Размеры 323.3 x 214.6 x 17.8 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 694 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~86.2% Боковые рамки 6.7 мм 3.4 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3456 x 2234 Диагональ 14 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 25700:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88% Охват DCI-P3 - 99.1% Время отклика - 67 мс Максимальная яркость EliteBook 840 G8 +100% 1000 нит MacBook Pro 16 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 53 Вт*ч 100 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 140 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1296 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит 256 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 896 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 56 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU EliteBook 840 G8 2.822 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) +84% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены - Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 84.7 дБ Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.