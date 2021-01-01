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HP EliteBook 840 G8 против ASUS ExpertBook B1 (B1400)

58 из 100
HP EliteBook 840 G8
VS
40 из 100
ASUS ExpertBook B1 (B1400)
HP EliteBook 840 G8
ASUS ExpertBook B1 (B1400)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook 840 G8 и ASUS ExpertBook B1 (B1400) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook 840 G8
  • Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.35 и 1.45 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (53 и 42 Вт*ч)
  • На 355% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 220 нит
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS ExpertBook B1 (B1400)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook 840 G8
vs
ExpertBook B1 (B1400)

Корпус

Вес 1.35 кг 1.45 кг
Ширина 323.3 мм 323.4 мм
Высота 214.6 мм 215.6 мм
Толщина 17.8 мм 19.2 мм
Площадь 694 см2 697 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~77.5%
Боковые рамки 6.7 мм 6.8 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
EliteBook 840 G8 +355%
1000 нит
ExpertBook B1 (B1400)
220 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 / 90 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц -
Ядер 4 2
Потоков 8 2
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics Xe G4 48
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 0 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 384
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц -
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены - Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Да
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Да
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка - Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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