Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика GeForce MX450 2GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP EliteBook 840 G8 Легче – весит на 300 граммов меньше (1.35 и 1.65 кг)

Легче – весит на 300 граммов меньше (1.35 и 1.65 кг) На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит

На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 167-228% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 167-228% больше FPS в играх На 203% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 5041 баллов

На 203% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 5041 баллов Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (76 и 53 Вт*ч)

Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (76 и 53 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.35 кг 1.65 кг Размеры 323.3 x 214.6 x 17.8 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм Площадь 694 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~80.2% Боковые рамки 6.7 мм 5.3 мм Цвета Серебристый Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность - 1041:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.8% Охват Adobe RGB - 86.3% Охват DCI-P3 - 98.5% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость EliteBook 840 G8 +150% 1000 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 400 нит

Батарея Ёмкость 53 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 100 / 240 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства - 730 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP - 100 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU - 1700 МГц Boost частота GPU - 2000 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 56 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU EliteBook 840 G8 2.822 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +304% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Тачпад Размер - 13.0 x 7.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.