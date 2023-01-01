HP EliteBook 840 G8 против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP EliteBook 840 G8
- Легче – весит на 300 граммов меньше (1.35 и 1.65 кг)
- На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 167-228% больше FPS в играх
- На 203% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 5041 баллов
- Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (76 и 53 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.35 кг
|1.65 кг
|Размеры
|323.3 x 214.6 x 17.8 мм
|312 x 227 x 18.5-19.5 мм
|Площадь
|694 см2
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.9%
|~80.2%
|Боковые рамки
|6.7 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Белый, Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|45 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|-
|1041:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.8%
|Охват Adobe RGB
|-
|86.3%
|Охват DCI-P3
|-
|98.5%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|100 / 240 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
|Вес зарядного устройства
|-
|730 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1293
1681
Geekbench 5 (многоядерный)
4602
10248
Cinebench R23 (одноядерный)
1337
1609
Cinebench R23 (многоядерный)
5041
15277
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|100 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|Частота GPU
|-
|1700 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2000 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|11.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|1792
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|112
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|64
Производительность GPU
2.822 терафлопс
11.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC285
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|80 дБ
|Микрофонов
|3
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|-
|Да
|Размер
|-
|13.0 x 7.6 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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