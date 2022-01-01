Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея 53 Вт*ч - 40 Вт*ч 53 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP EliteBook 840 G8 Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх

Легче – весит на 370 граммов меньше (1.35 и 1.72 кг)

На 105% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5041 vs 2455 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (53 и 40 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

На 355% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 220 нит

Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.35 кг 1.72 кг Размеры 323.3 x 214.6 x 17.8 мм 324.3 x 222.9 x 17-18.9 мм Площадь 694 см2 723 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~74.7% Боковые рамки 6.7 мм 7.2 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 400:1 Цветовой охват sRGB - 50% Время отклика - 16 мс Максимальная яркость EliteBook 840 G8 +355% 1000 нит Inspiron 14 5406 (2-in-1) 220 нит

Батарея Ёмкость 53 Вт*ч 40 Вт*ч 53 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля 1 метр -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 896 384 Блоки текстурирования (TMUs) 56 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12 Производительность GPU EliteBook 840 G8 +236% 2.822 терафлопс Inspiron 14 5406 (2-in-1) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены - Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2.5W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Тачпад Размер - 11.5 x 7.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.