Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Батарея 53 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1155G7 Intel Core i5 11300H Intel Core i5 11320H Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP EliteBook 840 G8 Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.35 и 1.5 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (53 и 41 Вт*ч)

На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит Причины выбрать Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.35 кг 1.5 кг Размеры 323.3 x 214.6 x 17.8 мм 321.5 x 211.3 x 16.3-18.3 мм Площадь 694 см2 679 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~79.5% Боковые рамки 6.7 мм 5.8 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 29 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1217:1 Цветовой охват sRGB - 53.9% Охват Adobe RGB - 37% Охват DCI-P3 - 36% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость EliteBook 840 G8 +233% 1000 нит Inspiron 14 5410 (2-in-1) 300 нит

Батарея Ёмкость 53 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 19.5 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства - 318 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 GeForce MX450 2GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 896 896 Блоки текстурирования (TMUs) 56 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU EliteBook 840 G8 2.822 терафлопс Inspiron 14 5410 (2-in-1) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены - Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 73.7 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Нет Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 11.5 x 7.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.