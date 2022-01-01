Главная > Сравнение ноутбуков > EliteBook 840 G8 или Latitude 5430 – что лучше выбрать?

HP EliteBook 840 G8 против Dell Latitude 5430

53 из 100
HP EliteBook 840 G8
VS
45 из 100
Dell Latitude 5430
HP EliteBook 840 G8
Dell Latitude 5430
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 53 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook 840 G8 и Dell Latitude 5430 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook 840 G8
  • Видеокарта показывает в среднем на 53-73% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (53 и 41 Вт*ч)
  • На 355% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 220 нит
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Latitude 5430
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook 840 G8
vs
Latitude 5430

Корпус

Вес 1.35 кг 1.36 кг
Размеры 323.3 x 214.6 x 17.8 мм 321.4 x 212 x 19.3 мм
Площадь 694 см2 681 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~79.3%
Боковые рамки 6.7 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 500:1
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость
EliteBook 840 G8 +355%
1000 нит
Latitude 5430
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 60 / 65 / 90 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1400 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 512
Блоки текстурирования (TMUs) 56 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16
Производительность GPU
EliteBook 840 G8 +97%
2.822 терафлопс
Latitude 5430
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены - Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка - Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.7 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) или HP EliteBook 840 G8
2. HP EliteBook 850 G8 или HP EliteBook 840 G8
3. HP ProBook 640 G8 или HP EliteBook 840 G8
4. HP EliteBook 830 G8 или HP EliteBook 840 G8
5. HP EliteBook x360 1040 G8 или HP EliteBook 840 G8
6. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) или Dell Latitude 5430
7. Dell XPS 13 Plus 9320 или Dell Latitude 5430
8. Dell Latitude 7430 или Dell Latitude 5430
9. Dell Latitude 5330 или Dell Latitude 5430

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Latitude 5430 и HP EliteBook 840 G8 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры