Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея 53 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика GeForce MX450 2GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP EliteBook 840 G8 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.35 и 1.81 кг)

Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.35 и 1.81 кг) На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (694 и 793 см2) Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9267 vs 4991 баллов

На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9267 vs 4991 баллов Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.35 кг 1.81 кг Размеры 323.3 x 214.6 x 17.8 мм 344.7 x 230 x 18 мм Площадь 694 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~89% Боковые рамки 6.7 мм 4.3 мм Цвета Серебристый Черный, Серебристый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Углеродное волокно

Bottom: Алюминий

Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 38.2 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана XPS 15 9510 (2021) 15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2 EliteBook 840 G8 14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2 ~ 30% more screen space Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость EliteBook 840 G8 +100% 1000 нит XPS 15 9510 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 53 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 3:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 90 / 130 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства - 473 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP - 45 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU - 1065 МГц Boost частота GPU - 1343 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 5.5 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU EliteBook 840 G8 2.822 терафлопс XPS 15 9510 (2021) +95% 5.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 2x2W, 2x1.5W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 88.8 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер - 15.1 x 9.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.