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HP EliteBook 840 G9 против Dell XPS 17 9720 (2022)

53 из 100
HP EliteBook 840 G9
VS
65 из 100
Dell XPS 17 9720 (2022)
HP EliteBook 840 G9
Dell XPS 17 9720 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook 840 G9 и Dell XPS 17 9720 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook 840 G9
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 810 граммов меньше (1.36 и 2.17 кг)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (707 и 929 см2)
  • Имеет на 22% более четкий дисплей – 162 против 133 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 46 Вт*ч большей батареей (97 и 51 Вт*ч)
  • На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15125 vs 8304 баллов
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook 840 G9
vs
XPS 17 9720 (2022)

Корпус

Вес 1.36 кг 2.17 кг
Размеры 315.6 x 224 x 19.2 мм 374.4 x 248 x 19.5 мм
Площадь 707 см2 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~90.3%
Боковые рамки 7.1 мм 4.1 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 47.9 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
EliteBook 840 G9 +100%
1000 нит
XPS 17 9720 (2022)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 130 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства - 508 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 60 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
EliteBook 840 G9
1.41 терафлопс
XPS 17 9720 (2022) +335%
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 14.9 x 8.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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