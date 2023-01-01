Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея 51 Вт*ч - 41 Вт*ч 58 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 7 6800U​ AMD Ryzen 7 Pro 6850U - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP EliteBook 845 G9 Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10518 vs 6169 баллов

На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10518 vs 6169 баллов Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч) На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит

На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell Latitude 7330 Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (0.96 и 1.4 кг)

Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (0.96 и 1.4 кг) Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (613 и 707 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 0.96 кг Размеры 315.6 x 224 x 19.2 мм 306.5 x 199.95 x 16.96 мм Площадь 707 см2 613 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~79.6% Боковые рамки 7.1 мм 6.1 мм Цвета Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 44 дБ 43 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD TFT VA Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1484:1 Цветовой охват sRGB - 93.5% Охват Adobe RGB - 68.2% Охват DCI-P3 - 66.1% Время отклика - 39 мс Максимальная яркость EliteBook 845 G9 +150% 1000 нит Latitude 7330 400 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 41 Вт*ч 58 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Время полной зарядки 2:00 ч. 2:25 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 / 90 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 190 / 306 граммов 288 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon 680M Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 2000 МГц 300 МГц Boost частота GPU 2400 МГц 1100 МГц FLOPS 3.686 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR5 DDR4 Скорость памяти 4.8 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 768 640 Блоки текстурирования (TMUs) 48 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU EliteBook 845 G9 +161% 3.686 терафлопс Latitude 7330 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 78.9 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.0 x 6.1 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.