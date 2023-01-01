HP EliteBook 845 G9 против Dell XPS 13 Plus 9320
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP EliteBook 845 G9
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх
- На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10518 vs 8730 баллов
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
- Легче – весит на 230 граммов меньше (1.17 и 1.4 кг)
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (55 и 51 Вт*ч)
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (588 и 707 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.17 кг
|Размеры
|315.6 x 224 x 19.2 мм
|295.3 x 199.04 x 15.25 мм
|Площадь
|707 см2
|588 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|~88.6%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|3.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|44 дБ
|45.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|169 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|940:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99%
|Охват Adobe RGB
|-
|71%
|Охват DCI-P3
|-
|69%
|Время отклика
|-
|33 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.55 В
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:40 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|60 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
|Вес зарядного устройства
|190 / 306 граммов
|254 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.7 ГГц
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|6 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
EliteBook 845 G9 +2%
1506
1482
Geekbench 5 (многоядерный)
EliteBook 845 G9 +3%
7724
7486
Cinebench R23 (одноядерный)
EliteBook 845 G9 +5%
1481
1412
Cinebench R23 (многоядерный)
EliteBook 845 G9 +20%
10518
8730
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|2000 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|2400 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|3.686 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR5
|LPDDR5
|Скорость памяти
|4.8 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC1319D
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|2x2W, 2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|78.9 дБ
|79 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1440
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Нет
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|-
|11.2 x 6.4 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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