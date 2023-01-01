Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 1920 x 1200 Процессор - AMD Ryzen 7 6800U​ AMD Ryzen 7 Pro 6850U AMD Ryzen 7 Pro 6850U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP EliteBook 845 G9 На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10518 vs 9603 баллов

На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10518 vs 9603 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD На 25% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 800 нит Причины выбрать HP EliteBook 835 G9 Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (645 и 707 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.31 кг Размеры 315.6 x 224 x 19.2 мм 300.1 x 214.8 x 19.2 мм Площадь 707 см2 645 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~79.6% Боковые рамки 7.1 мм 6.8 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 170° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 44 дБ 37 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 2651:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 72.1% Охват DCI-P3 - 70.7% Время отклика - 30 мс Максимальная яркость EliteBook 845 G9 +25% 1000 нит EliteBook 835 G9 800 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 51 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 190 / 306 граммов 232 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon 680M Radeon 680M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 2000 МГц 2000 МГц Boost частота GPU 2400 МГц 2400 МГц FLOPS 3.686 терафлопс 3.686 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR5 DDR5 Скорость памяти 4.8 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 768 768 Блоки текстурирования (TMUs) 48 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU EliteBook 845 G9 3.686 терафлопс EliteBook 835 G9 3.686 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 78.9 дБ 79 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 2560 x 1920 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.7 x 7.2 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.