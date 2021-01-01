EliteBook 850 G8 или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 3024 x 1964 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1185G7 - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP EliteBook 850 G8 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (691 и 839 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.69 кг 1.6 кг Размеры 359 x 233.8 x 19.2 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 839 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~84.6% Боковые рамки 6.8 мм 3.4 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 3024 x 1964 Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 3273:1 - Цветовой охват sRGB 95% - Охват Adobe RGB 65% - Время отклика 20 мс - Максимальная яркость EliteBook 850 G8 1000 нит MacBook Pro 14 (2021) 1000 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 200 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 720-1395 МГц 450 МГц Boost частота GPU 930-1575 МГц 1278 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит 256 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 896 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU EliteBook 850 G8 2.822 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +84% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 70.7 дБ - Микрофонов 3 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 6.5 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.