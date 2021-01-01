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HP EliteBook 850 G8 против Apple MacBook Pro 16 (2019)

60 из 100
HP EliteBook 850 G8
VS
74 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2019)
HP EliteBook 850 G8
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3072 x 1920
Процессор
Графика GeForce MX450
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook 850 G8 и Apple MacBook Pro 16 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook 850 G8
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (1.69 и 2.04 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (100 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2663 vs 2000 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook 850 G8
vs
MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 1.69 кг 2.04 кг
Ширина 359 мм 357.9 мм
Высота 233.8 мм 245.9 мм
Толщина 19.2 мм 16 мм
Площадь 839 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~84.3%
Боковые рамки 6.8 мм 6.6 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 5616 об/мин
Уровень шума - 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1331:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 88.8%
Охват DCI-P3 - 99.4%
Время отклика - 43 мс
Максимальная яркость
EliteBook 850 G8 +100%
1000 нит
MacBook Pro 16 (2019)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 96 Вт
Длина кабеля 1 метр 2 метра
Вес зарядного устройства - 359 граммов

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 82.3 дБ
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка - Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 50 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 1000 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1250 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 896 1280
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

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