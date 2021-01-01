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HP EliteBook 850 G8 против Dell Inspiron 14 7400

60 из 100
HP EliteBook 850 G8
VS
58 из 100
Dell Inspiron 14 7400
HP EliteBook 850 G8
Dell Inspiron 14 7400
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook 850 G8 и Dell Inspiron 14 7400 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook 850 G8
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (56 и 52 Вт*ч)
  • На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Inspiron 14 7400
  • Легче – весит на 340 граммов меньше (1.35 и 1.69 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 208 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (722 и 839 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook 850 G8
vs
Inspiron 14 7400

Корпус

Вес 1.69 кг 1.35 кг
Ширина 359 мм 321.6 мм
Высота 233.8 мм 224.5 мм
Толщина 19.2 мм 14.2-1.75 мм
Площадь 839 см2 722 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~84.4%
Боковые рамки 6.8 мм 4.7 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Скорость куллера - 3000 об/мин

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 208 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
EliteBook 850 G8 +233%
1000 нит
Inspiron 14 7400
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка - Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц) 4267 МГц
Шейдерных блоков 896 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4267 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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