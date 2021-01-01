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HP EliteBook 850 G8 против Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

59 из 100
HP EliteBook 850 G8
VS
78 из 100
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
HP EliteBook 850 G8
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор
Графика GeForce MX450
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook 850 G8 и Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook 850 G8
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (1.69 и 2 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 138% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 420 нит
Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
  • Видеокарта показывает в среднем на 190-260% больше FPS в играх
  • На 166% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4866 vs 1832 баллов
  • Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (99 и 56 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook 850 G8
vs
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 1.69 кг 2 кг
Ширина 359 мм 356 мм
Высота 233.8 мм 250 мм
Толщина 19.2 мм 19.9 мм
Площадь 839 см2 890 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~75.4%
Боковые рамки 6.8 мм 5.3 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 99%
Охват DCI-P3 - 100%
Максимальная яркость
EliteBook 850 G8 +138%
1000 нит
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
420 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 230 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 105 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1642 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
EliteBook 850 G8
2.822 терафлопс
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +346%
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Внизу экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка - Да
Длина хода клавиш - 1.6 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да

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