HP EliteBook 850 G8 против Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP EliteBook 850 G8
- Легче – весит на 310 граммов меньше (1.69 и 2 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- На 138% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 420 нит
Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
- Видеокарта показывает в среднем на 190-260% больше FPS в играх
- На 166% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4866 vs 1832 баллов
- Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (99 и 56 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.69 кг
|2 кг
|Ширина
|359 мм
|356 мм
|Высота
|233.8 мм
|250 мм
|Толщина
|19.2 мм
|19.9 мм
|Площадь
|839 см2
|890 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80%
|~75.4%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|282 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3840 x 2160 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|99%
|Охват DCI-P3
|-
|100%
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|230 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1245
1574
Geekbench 5 (многоядерный)
4113
8971
Cinebench R20 (одноядерный)
513
577
Cinebench R20 (многоядерный)
1832
4866
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|105 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|1305 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|1642 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|12.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
2.822 терафлопс
12.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Микрофонов
|3
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Внизу экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 4.0
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|-
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.6 мм
|Windows Precision
|Да
|Да
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