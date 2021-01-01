Главная > Сравнение ноутбуков > EliteBook 850 G8 или Aorus 15G (RTX 30 Series) – что лучше выбрать?

HP EliteBook 850 G8 против Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)

59 из 100
HP EliteBook 850 G8
VS
73 из 100
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
HP EliteBook 850 G8
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 10870H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook 850 G8 и Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook 850 G8
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (1.69 и 2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 271-369% больше FPS в играх
  • На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3667 vs 1832 баллов
  • Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (99 и 56 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook 850 G8
vs
Aorus 15G (RTX 30 Series)

Корпус

Вес 1.69 кг 2 кг
Ширина 359 мм 357 мм
Высота 233.8 мм 244 мм
Толщина 19.2 мм 23 мм
Площадь 839 см2 871 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~77%
Боковые рамки 6.8 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1152:1
Цветовой охват sRGB 100% 90%
Охват Adobe RGB - 67%
Охват DCI-P3 - 65.6%
Время отклика - 9 мс
Максимальная яркость
EliteBook 850 G8 +233%
1000 нит
Aorus 15G (RTX 30 Series)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 230 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства - 725 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 105 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 930 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1365 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 16.7 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 256 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 6144
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
EliteBook 850 G8
2.822 терафлопс
Aorus 15G (RTX 30 Series) +492%
16.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek RTL8125
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 83 дБ
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка - Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP EliteBook 850 G8 vs Apple MacBook Pro 16 (2019)
2. HP EliteBook 850 G8 vs ASUS VivoBook S15 S533
3. HP EliteBook 850 G8 vs Dell G7 15 7500
4. HP EliteBook 850 G8 vs HP EliteBook 830 G8
5. HP EliteBook 850 G8 vs HP EliteBook x360 830 G8
6. Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) vs MSI GS66 Stealth
7. Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) vs Lenovo Legion 5 (2021, AMD)
8. Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) vs MSI GP66 Leopard
9. Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) vs Asus ROG Strix G15 Advantage Edition

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) и HP EliteBook 850 G8 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях