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HP EliteBook 850 G8 против 15 (2021)

60 из 100
HP EliteBook 850 G8
VS
48 из 100
HP 15 (2021)
HP EliteBook 850 G8
HP 15 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика GeForce MX450
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook 850 G8 и 15 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook 850 G8
  • На 108% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2000 vs 961 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook 850 G8
vs
15 (2021)

Корпус

Вес 1.69 кг 1.75 кг
Ширина 359 мм 358.5 мм
Высота 233.8 мм 242 мм
Толщина 19.2 мм 19.9 мм
Площадь 839 см2 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~77.4%
Боковые рамки 6.8 мм 6.6 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
EliteBook 850 G8 +300%
1000 нит
15 (2021)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
EliteBook 850 G8
1267
15 (2021) +1%
1285
Geekbench 5 (многоядерный)
EliteBook 850 G8 +76%
4184
15 (2021)
2384
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
EliteBook 850 G8 +108%
2000
15 (2021)
961

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1468 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR5
Ширина шины 64 бит 64 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц) 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 896 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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