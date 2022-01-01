HP EliteBook 860 G9 против Dell Latitude 5430
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP EliteBook 860 G9
- На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7296 vs 5533 баллов
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч)
- На 355% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 220 нит
- Имеет на 27% более четкий дисплей – 142 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Latitude 5430
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.36 и 1.76 кг)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (681 и 900 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.76 кг
|1.36 кг
|Размеры
|358.7 x 251 x 19.2 мм
|321.4 x 212 x 19.3 мм
|Площадь
|900 см2
|681 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.4%
|~79.3%
|Боковые рамки
|7 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|500:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|-
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.25 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 100 Вт
|60 / 65 / 90 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|12
|6
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
EliteBook 860 G9 +10%
1589
1448
Geekbench 5 (многоядерный)
EliteBook 860 G9 +101%
7670
3816
Cinebench R23 (одноядерный)
1529
н/д
Cinebench R23 (многоядерный)
EliteBook 860 G9 +32%
7296
5533
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR5
|DDR4
|Скорость памяти
|4.8 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|11.5 x 6.7 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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