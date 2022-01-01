Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея - 51 Вт*ч 76 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP EliteBook 860 G9 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.76 и 2.17 кг)

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх

На 107% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15125 vs 7296 баллов

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 46 Вт*ч большей батареей (97 и 51 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.76 кг 2.17 кг Размеры 358.7 x 251 x 19.2 мм 374.4 x 248 x 19.5 мм Площадь 900 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~90.3% Боковые рамки 7 мм 4.1 мм Цвета Серебристый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 47.9 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость EliteBook 860 G9 +100% 1000 нит XPS 17 9720 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 76 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 / 100 Вт 130 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства - 508 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт 60 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU EliteBook 860 G9 1.41 терафлопс XPS 17 9720 (2022) +335% 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Нет - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 14.9 x 8.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.