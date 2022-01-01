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HP EliteBook x360 1030 G8 против Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)

51 из 100
HP EliteBook x360 1030 G8
VS
49 из 100
Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
HP EliteBook x360 1030 G8
Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 54 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook x360 1030 G8 и Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook x360 1030 G8
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (1.21 и 1.5 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (589 и 679 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook x360 1030 G8
vs
Inspiron 14 5410 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.21 кг 1.5 кг
Размеры 303.8 x 194 x 16.1 мм 321.5 x 211.3 x 16.3-18.3 мм
Площадь 589 см2 679 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~79.5%
Боковые рамки 4.7 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 29 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1217:1
Цветовой охват sRGB - 53.9%
Охват Adobe RGB - 37%
Охват DCI-P3 - 36%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
EliteBook x360 1030 G8 +233%
1000 нит
Inspiron 14 5410 (2-in-1)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 19.5 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 318 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.7 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics Xe G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 896
Блоки текстурирования (TMUs) 40 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
EliteBook x360 1030 G8
1.41 терафлопс
Inspiron 14 5410 (2-in-1) +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 73.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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