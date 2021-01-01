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HP EliteBook x360 1040 G8 против Apple MacBook Pro 16 (2019)

59 из 100
HP EliteBook x360 1040 G8
VS
73 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2019)
HP EliteBook x360 1040 G8
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3072 x 1920
Батарея 100 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook x360 1040 G8 и Apple MacBook Pro 16 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook x360 1040 G8
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 830 граммов меньше (1.21 и 2.04 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Сенсорный экран
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (648 и 880 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 46 Вт*ч большей батареей (100 и 54 Вт*ч)
  • На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2663 vs 2000 баллов
  • Имеет на 44% более четкий дисплей – 226 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook x360 1040 G8
vs
MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 1.21 кг 2.04 кг
Ширина 319 мм 357.9 мм
Высота 203 мм 245.9 мм
Толщина 16.6 мм 16 мм
Площадь 648 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~84.3%
Боковые рамки 4.6 мм 6.6 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 5616 об/мин
Уровень шума - 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1331:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88.8%
Охват DCI-P3 - 99.4%
Время отклика - 43 мс
Максимальная яркость
EliteBook x360 1040 G8 +100%
1000 нит
MacBook Pro 16 (2019)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 96 Вт
Длина кабеля 1 метр 2 метра
Вес зарядного устройства - 359 граммов

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 82.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 50 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1000 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1250 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Частота памяти 4266 МГц 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 640 1280
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 2666 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

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Отзывы

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