Главная > Сравнение ноутбуков > EliteBook x360 1040 G8 или Latitude 7520 – что лучше выбрать?

HP EliteBook x360 1040 G8 против Dell Latitude 7520

51 из 100
HP EliteBook x360 1040 G8
VS
52 из 100
Dell Latitude 7520
HP EliteBook x360 1040 G8
Dell Latitude 7520
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook x360 1040 G8 и Dell Latitude 7520 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook x360 1040 G8
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.21 и 1.53 кг)
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (54 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (648 и 822 см2)
Причины выбрать Dell Latitude 7520
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook x360 1040 G8
vs
Latitude 7520

Корпус

Вес 1.21 кг 1.53 кг
Размеры 319 x 203 x 16.6 мм 357.7 x 229.7 x 17.5 мм
Площадь 648 см2 822 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~81.7%
Боковые рамки 4.6 мм 6.2 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 700:1
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость
EliteBook x360 1040 G8 +150%
1000 нит
Latitude 7520
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
EliteBook x360 1040 G8
1.41 терафлопс
Latitude 7520
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. EliteBook x360 830 G8 vs EliteBook x360 1040 G8
2. MacBook Pro 16 (2021) vs Latitude 7520
3. Alienware m15 R4 vs Latitude 7520
4. Blade 15 Advanced Edition (2021) vs Latitude 7520
5. G5 15 5500 vs Latitude 7520
6. Inspiron 15 5502 vs Latitude 7520

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Latitude 7520 и HP EliteBook x360 1040 G8 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры