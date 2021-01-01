HP EliteBook x360 1040 G8 против 250 G8
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
61
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
35
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
27
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
56
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
48
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
78
Оценка NanoReview
45
Ключевые отличия
Причины выбрать HP EliteBook x360 1040 G8
- Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.21 и 1.74 кг)
- На 108% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2000 vs 961 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит
- Сенсорный экран
- Есть подсветка клавиатуры
- Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (648 и 866 см2)
Причины выбрать HP 250 G8
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.21 кг
|1.74 кг
|Ширина
|319 мм
|358 мм
|Высота
|203 мм
|242 мм
|Толщина
|16.6 мм
|19.9 мм
|Площадь
|648 см2
|866 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.4%
|~77.5%
|Боковые рамки
|4.6 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|-
|300:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|53%
|Время отклика
|-
|12 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.55 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|1 метр
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Нет
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
250 G8 +1%
1285
Geekbench 5 (многоядерный)
4184
2384
Cinebench R20 (одноядерный)
510
504
Cinebench R20 (многоядерный)
EliteBook x360 1040 G8 +108%
2000
961
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|DDR4
|Частота памяти
|4266 МГц
|2666 МГц
|Шейдерных блоков
|640
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|-
|1x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|2666 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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